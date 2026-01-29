Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo encargado de extorsionar empresas en el Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de alias “El Gordo”, presunto integrante del Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, quien fue interceptado en la variante de Ibagué gracias a labores de inteligencia.

Según el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, al momento de su captura el hombre intentó identificarse con una cédula falsa, pero fue detenido en un operativo conjunto con el Gaula de la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía General de la Nación.

“Este ciudadano era requerido mediante orden de captura vigente, expedida por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Ibagué, por los delitos de secuestro simple en concurso homogéneo, hurto calificado y agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias”, indicó el coronel Vargas Izao.

La investigación del Gaula estableció que alias “El Gordo” presuntamente habría sido designado por alias “Martín”, cabecilla financiero de zona, con el propósito de consolidar la presencia del Clan del Golfo en el Tolima para ejecutar cobros extorsivos a empresas de transporte público, con injerencia en los municipios de Ibagué, Lérida, Venadillo, El Espinal, Guamo, Natagaima y Coyaima.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía solicitante y, tras audiencia virtual, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.