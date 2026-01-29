Deslizamiento en La Uvita mantiene en alerta a autoridades de Boyacá

La Uvita

Las autoridades departamentales y municipales mantienen el monitoreo permanente de un deslizamiento de tierra que desde el año pasado afecta a la vereda Cusagüí, en el municipio de La Uvita, y que podría agravarse por las condiciones geológicas y las lluvias registradas en la zona.

El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Julián Andrés Hernández, explicó que el evento de remoción en masa tiene su origen en las fuertes temporadas de precipitaciones del año anterior y en la fragilidad del terreno. “Estamos sobre un depósito cuaternario muy reciente, lo que permite que las lluvias saturen el suelo y, por la pendiente y la topografía, se presenten estos deslizamientos que se reactivan con el tiempo”, indicó.

El funcionario señaló que actualmente se registran movimientos del terreno entre 10 y 15 centímetros en algunos sectores, lo que confirma que el deslizamiento continúa activo. “Por ahora estamos realizando un manejo de aguas desde la corona del deslizamiento y evaluando el ingreso de maquinaria amarilla, pero es necesario que el terreno esté menos saturado para poder intervenir de manera segura”, agregó.

Hernández advirtió que, aunque por el momento no ha sido necesario evacuar viviendas, la situación se mantiene bajo observación. “Si el movimiento aumenta, tendríamos que evaluar una evacuación preventiva. Hoy no hay personas por reubicar, pero el seguimiento es permanente”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de La Uvita, Luis Guillermo Berrío, aseguró que el municipio viene trabajando desde hace más de un año en la atención de este punto crítico y en la gestión de apoyos ante el Gobierno Departamental y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. “Hemos solicitado maquinaria y apoyo técnico para hacer drenajes importantes en los sectores de Cusagüí y Morrokoy. Es una zona donde baja mucha agua y esta termina represándose, alimentando el deslizamiento”, explicó.

El mandatario local confirmó que actualmente se mantienen cinco viviendas en monitoreo constante, aunque por ahora no se ha ordenado ninguna evacuación. “Las familias están siendo vigiladas permanentemente por la Alcaldía y los organismos de gestión del riesgo”, afirmó.

Las autoridades también informaron que el deslizamiento ha afectado la transitabilidad en varias vías rurales que comunican con los sectores de Cusagüí y San Antonio, por lo que se mantiene la vigilancia en otros puntos del municipio.