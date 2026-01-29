Comando élite antiextorsión refuerza presencia y operativos en Sincelejo

Sincelejo

En Sincelejo, la Policía Nacional desplegó al Comando Élite Antiextorsión, CEAX, para fortalecer las acciones contra este delito que sigue afectando a comerciantes, empresarios y ciudadanos en diferentes sectores del departamento.

El grupo especializado cumple una comisión en Sucre con operativos, labores investigativas y actividades preventivas dirigidas a anticipar y frenar conductas extorsivas.

El CEAX ejecuta intervenciones focalizadas, patrullajes y controles, además de jornadas de sensibilización que buscan recuperar la confianza de la comunidad y animar a las víctimas a denunciar sin miedo.Las autoridades insisten en que no se deben pagar extorsiones bajo ninguna circunstancia y recuerdan que cualquier intento de intimidación o exigencia económica debe reportarse a la línea gratuita 165 del GAULA, habilitada las 24 horas con total reserva.

Con este despliegue, la Policía pretende cortar de raíz las dinámicas de extorsión y reforzar la seguridad en el departamento, trabajando de la mano con autoridades locales y líderes comunitarios.

El mensaje es claro: denunciar es la principal herramienta para frenar este delito que altera la tranquilidad de Sincelejo y del resto de Sucre.