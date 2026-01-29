Así será la visita del candidato presidencial Abelardo de la Espriella a Boyacá

Boyacá

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizará este domingo 1 de febrero una visita al departamento de Boyacá, donde desarrollará una agenda política en los municipios de Aquitania, Tunja y Chiquinquirá, en el marco de su aspiración a la Presidencia de la República por el movimiento Defensores de la Patria y el Movimiento de Salvación Nacional.

La jornada iniciará a las 8:00 de la mañana en Aquitania, donde el candidato sostendrá un encuentro con agricultores de la capital cebollera de Colombia y con habitantes de la provincia de Sugamuxi, en las instalaciones de ASOATRA (Asociación de Productores). Allí, De la Espriella escuchará las inquietudes del sector rural y compartirá sus propuestas relacionadas con el campo y el desarrollo regional.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana, la agenda continuará en Tunja, con un encuentro en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, al que están convocados comerciantes, empresarios y ciudadanos de la provincia del Centro, en un espacio de diálogo abierto sobre economía, empleo y seguridad.

La visita concluirá en Chiquinquirá, donde a las 3:30 de la tarde el candidato participará en la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y luego realizará un recorrido por la plaza principal del municipio, capital mariana de Colombia.