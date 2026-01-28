Zelenski condenó “acto de terrorismo” ruso contra un tren que ha dejado cuatro pasajeros muertos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado como “un acto de terrorismo” un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que han muerto al menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo.

“En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar”, escribió Zelenski en su mensaje de condena en redes sociales.

El presidente ucraniano dijo que el ataque no tenía “ninguna justificación militar” y explicó que más de 200 personas viajaban en el tren cuando éste fue atacado.

En un vagón que fue alcanzado por uno de los tres drones que fueron utilizados en el ataque, agregó Zelenski, había 18 personas en el momento del impacto.

El presidente señaló que los equipos de rescate todavía buscan a cuatro desaparecidos y que dos pasajeros fueron heridos, aunque no especificó la gravedad.