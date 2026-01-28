Tribunal Administrativo del Quindío ordena a la ANT detener entrega de tierras a indígenas del Valle

Armenia

Un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío, detuvo el procedimiento administrativo adelantado por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, para reubicar y asentar en terreno rural del municipio de Pijao a una comunidad indígena proveniente del Valle del Cauca pacífico sur.

La decisión del Tribunal, responde a la acción popular interpuesta por el municipio de Pijao en coordinación con el Departamento, y se fundamenta en la protección de los derechos colectivos al buen manejo de los recursos naturales, a la salubridad pública y a la prevención de desastres, entre otros, que venían siendo vulnerados por la ANT, la cual negoció terrenos comprometidos con determinantes ambientales y riesgo de deslizamiento, a pesar de las alertas que durante el procedimiento administrativo se hicieron por parte de ambas entidades.

En consecuencia, el fallo del Tribunal ordena que la ANT ejecute un programa de reorientación y concluya el proceso de identificación y asignación de un territorio adecuado, para la comunidad del Valle del Cauca comprometida, en ese mismo departamento, sin que su reubicación afecte el distanciamiento de sus territorios ancestrales.

Le puede interesar: Indígenas provenientes del Cauca ocuparon de forma irregular predio de la SAE en La Tebaida, Quindío

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con La secretaria de Representación Judicial del Departamento, Isabel Cristina Lezama Velázquez que puntualizó “hay que indicar que el municipio de Pijao en coordinación y con la coadyuvancia del departamento del Quindío interpuso a inicio del año 2025 una acción popular, medio de control de protección de derechos e intereses colectivos buscando la protección del derecho al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la seguridad pública, a la seguridad y prevención de desastres, entre otros.

Y la Agencia Nacional de Tierras, se encontraba realizando unas negociaciones y unos predios rurales del municipio de Pijao para el beneficio de unas comunidades indígenas de otros territorios de otros departamentos y en los cuales se advertían unas determinantes ambientales y una escasez, por ejemplo, de servicios públicos, domiciliarios y acceso al agua que generarían una problemática mayor en caso de culminarse ese proceso de adjudicación de territorios.

Y agrego “En ese sentido, las entidades territoriales intervenimos rápidamente al proceso judicial coadyuvando, y demostrándole al juez que efectivamente durante el proceso de compra por parte de la ANT de los predios puntualmente en esta acción Mateguadua y El Tambor ubicados en zona rural del municipio de Pijao se había advertido oportunamente por diferentes informes técnicos y por conceptos del municipio de Pijao que dentro de los mismos se encontraban afectaciones ambientales y riesgos de desastres por remoción en masa por lo cual no podrían adjudicarse estos bienes para la reubicación y el asentamiento de la comunidad indígena en este caso asentada en el Pacífico que se compone pues de 68 integrantes, 25 familias y su vida y su integridad podría estar en riesgo en caso de que se materializara esta reubicación.

Pese a esas advertencias, el trámite administrativo culminó y la Agencia Nacional de Tierras terminó comprando estos bienes y adjudicándoselos a esta comunidad indígena, razón por la cual rápidamente se hizo toda la gestión correspondiente para que la judicatura terminara hoy con la decisión que fue notificada y es efectivamente declarar la vulneración de los derechos colectivos eh protegidos en este caso que buscaban ser protegidos por parte del municipio de Pijao y el departamento del Quindío por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Le ordenó a esta entidad únicamente que ejecuten un plan y un cronograma que reoriente y concluya el proceso de identificación y asignación de un territorio apto, seguro y digno para la comunidad indígena del Pacífico Sur de y por lo tanto detuvo el trámite administrativo que ya se encuentra casi que culminado en el que ya solo faltaba la reubicación de estas familias, puesto que la situación en caso de haberse materializado generaría no solamente la exposición al riesgo por parte de estas comunidades, sino también lo que implica para nuestro territorio recibir comunidades indígenas que no se encuentran asentados en nuestro departamento

Comunicado alcaldía de Pijao

La Administración Municipal de Pijao, en cabeza del alcalde John Jairo Restrepo Gallego, destaca la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, que en primera instancia ordenó la suspensión del trámite adelantado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la ubicación de una comunidad indígena en zona rural del municipio.

Esta decisión es resultado del trabajo liderado por el equipo jurídico del Municipio de Pijao desde el año 2025, en articulación con la Personería Municipal, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma del Quindío y la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDGRD), en defensa de los derechos colectivos y la protección del territorio.