Denuncian presunto abuso de autoridad contra un motociclista en Santa Marta

Santa Marta

Hay polémica en la ciudad de Santa Marta por un presunto caso de abuso policial tras la persecución a un motociclista por parte de agentes de tránsito.

El hecho, denunciado por el gremio de motociclistas de la ciudad, ocurrió durante un operativo de registro y control que se llevó a cabo en el sector turístico de El Rodadero, al sur de Santa Marta.

Según la información de testigos, el motociclista habría evadido un retén instalado por las autoridades, lo que originó una persecución que terminó en agresiones que quedaron registradas en videos aficionados.

El secretario de Movilidad del Distrito, Fidel Castro, anunció que ya se adelanta una investigación interna para conocer si hubo o no exceso de fuerza y determinar las acciones pertinentes con respecto a este caso.

Circulación de un video

Tras este suceso, en redes sociales ha circulado un video presuntamente hecho por el Clan del Golfo en el que declaran objetivo militar a los agentes.

Ante dicha publicación, la Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó un componente especial con el fin de corroborar la procedencia del mismo.

Asimismo, han hecho un llamado a la comunidad para que se abstenga de difundir este tipo de videos que genera temor entre la población.