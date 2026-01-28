“Nos están llevando a la muerte”: pacientes de enfermedades huérfanas en Bogotá

En horas de la mañana de este miércoles 28 de enero, pacientes con enfermedades huérfanas y\raras realizaron un plantón frente a la sede de la Carrera 85 con calle 46 de la Nueva EPS.

Desde ahí los pacientes exigieron una atención digna para que se realicen los debidos tratamientos y la entrega oportuna de los medicamentos, esto ante la crisis que vive el sector de la salud en el país.

José Alejandro es un paciente que necesita un procedimiento especial porque está en riesgo de perder el un riñón.

“Tengo un procedimiento pendiente una nitrotipsia bilateral por la uretra por unos cálculos renales y la contestación de ella fue que quedaba para el 2027 hasta que se solucionara todo el problema. Lo único que me contestaron también en las acciones con los hospitales es que no hay convenio con la EPS por la deuda”, señaló.

Fundaciones y organizaciones de pacientes como Basculitis Colombia Internacional también se presentaron en el plantón.

“¿Para qué fue intervenida esta EPS? ¿O es que los funcionarios no son los idóneos o si no les están pagando sus sueldos? Porque la EPS tiene un deterioro progresivo que afecta la vida de los pacientes”, aseguró Germán Molina integrante de esta fundación.

Desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la presidente del Consejo Directivo, Luz Victoria Salazar, también se manifestó, “los pacientes están completamente desatendidos y sin soluciones a la vista”.

Respuesta nueva EPS

Desde la Nueva Eps emitieron un comunicado en el que indicaron que están trabajando para adelantar una reunión con las diferentes organizaciones de pacientes para el próximo 3 de febrero, en la que se busca construir un diálogo constructivo.

Además, aseguraron que ya están en llevando a cabo acuerdos con diferentes sectores farmacéuticos para realizar la dispensación oportuna de la entrega de medicamentos.