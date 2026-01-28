Ministerio de Educación confirmó giros y disponibilidad de recursos para docentes de Bogotá

Luego de una denuncia pública realizada por la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional confirmó que los recursos destinados a la capital ya fueron girados “en estricto cumplimiento de los tiempos establecidos”, conforme al cronograma del Sistema General de Participaciones (SGP) para la vigencia 2026.

La cartera de Educación precisó que, una vez se realiza la transferencia de los recursos por parte del Ministerio, la responsabilidad de efectuar los pagos a las y los docentes recae en las Entidades Territoriales Certificadas (ETC). Según la normativa vigente, cada ETC dispone de “hasta dos días hábiles para realizar los pagos”, contados a partir de la recepción de los recursos.

Para el caso de Bogotá, el Gobierno informó que está garantizada una disponibilidad inicial de $2.590.533.167.730 para la prestación del servicio educativo durante 2026, así como una asignación de $44.150.597.070 destinada exclusivamente al pago de las pensiones de los maestros nacionalizados.

Estos recursos corresponden a la distribución realizada por el Departamento Nacional de Planeación el 2 de enero, y a los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos el 20 de enero, lo que, según el Ejecutivo, “evidencia el estricto cumplimiento del cronograma definido para la vigencia 2026”.