Articulación: la clave para la sostenibilidad y la competitividad en el Valle del Cauca

En el primer momento de Potencial Pacífico, un encuentro convocado en Cali por Prisa Media, líderes de distintos sectores se refirieron a la necesidad de articular esfuerzos institucionales y empresariales como principal palanca para el desarrollo sostenible en la región.

Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media, inició la conversación resaltando la importancia de esa idea en un país como Colombia. “Queremos entender cómo en medio de la diversidad podemos generar unión”, afirmó, subrayando, además, que el Estado debe actuar como articulador local para superar los desafíos territoriales.

Desde el sector empresarial, Luisa Cadavid, directora de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, expresó que, “debemos romper el estigma de que las empresas destruyen la naturaleza, al contrario, la sostenibilidad es un tema de competitividad”. En ese sentido, informó que seis de cada diez empresas en la capital vallecaucana dependen directamente del medio ambiente, para ella, esto implica también el cuidado de los ecosistemas.

Una voz secundada por Óscar Vivas, secretario de Desarrollo Económico del Valle del Cauca, quien advirtió sobre la urgencia de garantizar la conservación; “hay que pensar en la conservación del Valle del Cauca para que la población pueda tener asegurado el recurso del agua y a su vez no pierda competitividad”, e insistió en el papel facilitador del Estado.

A su turno y desde la perspectiva de la institucionalidad, Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, destacó que la región cuenta con innovación y un empresariado preparado: “somos una ciudad región que tiene innovación y tecnología, con un empresariado listo para aprovechar lo que nos ofrece el territorio, con una mirada desde la conservación”.

Con todo, los panelistas coincidieron en que el trabajo conjunto entre sectores público y privado debe ir más allá de las narrativas de los gobiernos de turno, apostando por estrategias sostenibles y de largo plazo que fortalezcan tanto la economía como la protección de los recursos naturales.