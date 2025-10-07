FAO lanza plataforma regional para empoderar a mujeres rurales y fortalecer la sostenibilidad

La plataforma seguirá ampliando su oferta educativa a medida que avance el crecimiento del portal actual y se detecten más necesidades para cubrir. | Foto: cortesía FAO Ecuador / HERNAN JIMENEZ hernanj.com

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

El pasado 6 de agosto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) lanzó la Plataforma Regional para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales. Se trata de un espacio virtual diseñado para promover la igualdad de género y la sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios. La iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 y 5 del PNUD.

Para Catalina Ivanovic, coordinadora del Programa de Empoderamiento de Mujeres Rurales de FAO Américas, la sostenibilidad debe entenderse “de manera integral, en relación con la naturaleza y los recursos, para que los medios de vida actuales puedan mantenerse para las futuras generaciones”.

Por ello, la plataforma permite a gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades trabajar en conjunto para fortalecer el papel de las mujeres rurales, indígenas, jóvenes y afrodescendientes en la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Además, ofrece capacitaciones, asistencia técnica y acceso gratuito a cursos, para mujeres en toda Latinoamérica y el Caribe, que buscan reducir las brechas de género en el acceso a mercados, tecnologías y financiamiento.

Formación y empoderamiento en línea

La gobernanza territorial a cargo de las mujeres es pilar fundamental de la plataforma. | Foto: cortesía FAO Ecuador Ampliar

Uno de los principales aportes de la plataforma es el acceso a FAO Campus, que brinda cursos gratuitos sobre igualdad de derechos de las mujeres a la tierra, gobernanza de recursos naturales y cadenas de valor sostenibles. Es así como los participantes reciben un certificado oficial al finalizar cada formación.

La iniciativa, “nace de la necesidad de políticas públicas más inclusivas y de visibilizar cómo las mujeres rurales están transformando sus territorios”, señala Constanza Soudy, coordinadora de Estrategias de Comunicación de Inclusión Social de la FAO.

Entre los cursos destacados se encuentran los relacionados con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así como la promoción de empleo productivo y trabajo decente en áreas rurales.

“Las mujeres ya son protagonistas del desarrollo sostenible, no lo serán en el futuro, lo son hoy”, enfatiza Ivanovic, y destaca también la necesidad de inversión y capacitación para fortalecer sus emprendimientos.

→Acceda aquí a la plataforma y a su oferta de cursos.

Testimonios desde los territorios

El desarrollo de la plataforma contempló escuchar experiencias de las comunidades en Latinoamérica y el Caribe con el fin de entender sus necesidades y adaptar mejor los contenidos. | Foto: cortesía FAO Ampliar

Kuyenray Rupayan, miembro de la comunidad Mapuche, en Chile, quien participó del lanzamiento y además es usuaria, destaca que la iniciativa “exista, porque los espacios diseñados para mujeres rurales e indígenas son escasos. Aquí tenemos un lugar seguro para aprender y empoderarnos”.

Asimismo, Rupayan resalta especialmente los cursos sobre tenencia de la tierra y derechos indígenas; “El curso de consentimiento libre, previo e informado es clave para nuestras comunidades, porque enseña cómo aplicar este derecho en todas sus etapas”.

De esta manera, la líder indígena indica que le gustaría mayor inclusión de contenidos enfocados en mujeres indígenas y en la cosmovisión del “buen vivir”, que, según ella, promueve una relación armónica con la naturaleza.

Kuyenray también participó de la construcción del proyecto, centrándose en mejorar la accesibilidad digital de la plataforma, para garantizar que también sea comprensible para mujeres mayores con menor experiencia tecnológica.

Impacto en la región

El lanzamiento en agosto posicionó a la plataforma en el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026, reforzando el liderazgo regional de la FAO. | Foto: cortesía FAO Colombia Ampliar

En su primera semana, la plataforma registró 3.279 visitas y fue utilizada 932 veces por 334 usuarios, principalmente de Colombia, Chile y Argentina. El país se destacó con la mayor participación inicial, con 71 usuarias registradas.

Soudy explica que este interés de las mujeres colombianas surgió de manera orgánica; “No se hizo una campaña dirigida a Colombia; sin embargo, fue el país que más accedió a la plataforma en su primera semana”.

“Repensar las políticas públicas y articular un trabajo intersectorial que reconozca a las mujeres rurales como parte central del desarrollo sostenible” concluye Ivanovic, al reconocer que esta podría ser la clave de la sostenibilidad en América Latina.

Este desarrollo digital también forma parte del Programa de Aceleración del Empoderamiento de las Mujeres Rurales, con pilotos en Honduras y República Dominicana. A través de este enfoque regional, la FAO busca impactar a 3.000 mujeres en el corto plazo.