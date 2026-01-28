Convocatoria Aflora 2026 busca fortalecer la sostenibilidad de organizaciones sociales en Colombia

El programa parte de un diagnóstico recurrente en el sector social: muchas organizaciones concentran sus esfuerzos en la operación diaria, dependen de recursos de corto plazo y carecen de una planeación que les permita proyectar su impacto y su sostenibilidad. Según explicó Lina Otálora, directora del programa Aflora, este enfoque limita la capacidad de las organizaciones para crecer y consolidarse.

Aflora propone un acompañamiento orientado a que las organizaciones fortalezcan su planeación estratégica, mejoren la formulación de proyectos, optimicen su gestión financiera y desarrollen capacidades para comunicar sus resultados de manera más efectiva. El proceso está diseñado para que las herramientas adquiridas puedan ser aplicadas directamente dentro de cada organización.

Dos rutas de acompañamiento

La convocatoria contempla dos modalidades, según el nivel de desarrollo institucional de cada organización. La Ruta de Fortalecimiento está dirigida a organizaciones que buscan consolidar su estructura interna, fortalecer procesos de gobernanza y avanzar hacia una operación más profesional. El Reto Aflora, en cambio, está enfocado en organizaciones con mayor capacidad instalada, interesadas en modelar o ajustar su modelo de sostenibilidad financiera.

Ambas rutas combinan componentes teóricos y prácticos, con el acompañamiento de mentores, y tienen como objetivo común que las organizaciones sociales adopten una visión estratégica del impacto social, más allá de la ejecución puntual de proyectos.

Cambio de enfoque organizacional

De acuerdo con Otálora, uno de los principales resultados del programa es un cambio en la manera en que las organizaciones se conciben a sí mismas: pasan de una lógica asistencial a una gestión con estructura, indicadores y objetivos claros.

“lo más importante es como cambiar ese chip de sentirse como una institución de beneficencia a sentirse ya como un empresario social. Ellos empiezan a entender que una organización social debe tener una estructura, debe tener una proyección, debe de tener indicadores, de tener objetivos” indicó la presidenta del programa.

Además explicó que su paso por Aflora, las organizaciones cuentan con una hoja de ruta para operar con metas de impacto a largo plazo y mayor autonomía en la gestión de sus procesos.

La Convocatoria Aflora 2026 estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026. La participación es gratuita y está dirigida a corporaciones, fundaciones y asociaciones legalmente constituidas en cualquier región del país, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada ruta.