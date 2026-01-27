Vive Claro Experience Club: La nueva membresía Vip para vivir cada concierto desde otro nivel

En el escenario cultural Vive Claro, los verdaderos fans ya tienen un espacio diseñado para vivir la música como nunca antes se había vivido: Vive Claro Experience Club, es una membresía premium para quienes entienden que un concierto no es solo el show, sino que es toda la experiencia.

Con esta membresía, podrá entrar a todos los conciertos abiertos al público que se realicen en el Foro Vive Claro, desde un lugar pensado para que cada noche sea impecable: la mejor vista del venue, comodidad premium, trato preferencial y una atención que convierte el “antes, durante y después” de un evento en parte del recuerdo.

Esta es una nueva forma de vivir los espectáculos musicales: Sin estrés, con filas exclusivas, con todo resuelto y con beneficios diseñados para que lo único que tenga que hacer sea cantar, disfrutar y quedarte un rato más cuando el show termina.

Lo que incluye Vive Claro Experience Club:

Acceso a todos los conciertos abiertos al público en el Foro Vive Claro.

en el Foro Vive Claro. Puertas de acceso VIP al inmueble y al box de graderías.

al inmueble y al box de graderías. Silla exclusiva premium para disfrutar con máxima comodidad.

premium para disfrutar con máxima comodidad. Servicio de mesero & conserje para una experiencia más fluida y personalizada.

para una experiencia más fluida y personalizada. Estacionamiento preferente dentro del inmueble.

preferente dentro del inmueble. Barras exclusivas con oferta gastronómica premium de alimentos y bebidas.

de alimentos y bebidas. Baños VIP exclusivos.

After Lounge VIP: acceso al lounge en la zona de hospitality después de finalizar el show.

acceso al lounge en la zona de hospitality después de finalizar el show. Kit de bienvenida.

Puntos de carga para dispositivos electrónicos.

Aplica en todos los eventos abiertos al público. No aplica en eventos privados.

La membresía incluye un consumo por silla habilitado por todo el año.

¿Cómo adquirir la membresía?

Como amante de la música y de los buenos shows, puede adquirir la membresía de la siguiente manera:

Ingrese a la página de la tiquetera Ticketmaster en el siguiente link: https://www.ticketmaster.co/page/vive-claro-boxes

Allí debe darle click en el botón ¡Adquiere tu membresía VIP!

Posteriormente puede elegir allí la ubicación: Experience Club Occidental o Experience Club Occidental

Luego se habilitará la opción del sector que desea elegir

Finalmente deberá elegir el tipo de membresía que desea adquirir y las sillas

¿Qué eventos hay disponibles en el escenario?

My Chemical 10 de febrero

Ed Sheeran 16 de Mayo

Iron Maiden 11 de Octubre

Próximamente se anunciarán más eventos en este escenario para poder disfrutar del mejor entretenimiento en la ciudad.

