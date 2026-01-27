Fundación Marina Orth celebra 20 años transformando la educación de miles de jóvenes en Colombia

Maureen Orth con parte de los niños que reciben el apoyo de su Fundación Marina Orth / Foto: cortesia de la Fundación

En la década de los sesenta, Maureen Orth hizo parte de los Cuerpos de Paz, iniciativa con la que el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, buscó estrechar lazos de amistad con los países de Latinoamérica. El programa estaba conformado por jóvenes capacitados para apoyar procesos en áreas como educación, salud, desarrollo comunitario y agricultura.

A Maureen Orth le fue asignado el sector de Belén, en las comunas de Medellín. Allí, con el acompañamiento de la Junta de Acción Comunal, participó en la construcción de una pequeña escuela de dos aulas, tras lo cual regresó a su vida en su país de origen.

Pasaron varios años hasta que, a mediados de los noventa, Orth volvió a Belén. Para su sorpresa, la escuelita había crecido y llevaba su nombre. En 2005, trajo a Colombia la Fundación Marina Orth, desde la cual comenzó a brindar apoyo a niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

Dos décadas después, la Fundación Marina Orth ha impactado a centenares de jóvenes a través de la formación de docentes y la implementación de estrategias educativas como nuevas tecnologías, robótica e inglés. Así lo explicó en LO MÁS CARACOL Henry Eduardo García, director ejecutivo de la fundación.

García señaló además que el trabajo de la organización está enfocado en reducir las brechas entre la educación urbana y rural, así como entre colegios de alto perfil y escuelas humildes de provincia. La fundación cuenta también con un programa de becas para educación superior dirigido a estudiantes destacados de los proyectos que acompaña.

El director ejecutivo agregó que la Fundación Marina Orth trabaja de manera articulada con las administraciones municipales. En la actualidad, la fundación tiene presencia en Medellín, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, Amagá, El Bagre, Barbosa y Nuquí (Chocó), entre otros municipios que han recibido sus programas educativos.

La organización está abierta a expandirse a otras regiones del país. Para ello, mantiene canales de contacto a través de su página web www.fundaorth.org y del número telefónico 301 370 0634, atendido por su director ejecutivo.

Con motivo de sus 20 años de historia, la Fundación Marina Orth realizará una celebración en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede El Poblado, con la participación de becarios, aliados, egresados, financiadores y amigos, evento en el que también presentará sus nuevos desafíos.

Según sus cifras institucionales, los principales logros de la fundación en estas dos décadas son: