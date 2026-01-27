Estos “nidos” se apoyan en el arte para potenciar el desarrollo de la primera infancia en Bogotá

Nidos es un programa distrital que ofrece visitas, experiencias, presentaciones y contenidos en su página web para la primera infancia. |Foto: Nidos / Katherine Munoz

Por: Carlos Ñañez Molina

En distintos puntos de la ciudad, el arte se convierte en juego, descubrimiento y aprendizaje. El programa Nidos, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) desde 2013, busca brindar experiencias donde niños, niñas y mujeres gestantes puedan descubrir el mundo a través del arte, explorando su entorno y su realidad de manera sensible y creativa.

Por ejemplo, el Museo Colonial deja de ser un lugar para observar la historia a la distancia y se transforma, por unas horas, en un mercadillo colonial: un espacio lleno de frutas y verduras de guata suave al tacto, donde los niños cabalgan en pequeños “caballitos” e interactúan libremente entre sí.

Según Natalia Moreno, licenciada en pedagogía infantil y una de las dos artistas formadoras encargadas de esta experiencia para niños desde la gestación hasta los seis años, “Nidos es un programa abierto para todos los artistas, no solamente para docentes; de hecho, somos pocos los docentes que estamos”.

A partir de ello se comprende mejor su propósito: Nidos no busca formar a los niños en disciplinas artísticas específicas, sino, como explica Lucía Duque, integrante del componente de gestión del conocimiento del programa, “que sensiblemente estén abiertos y curiosos a conocer el mundo”.

20 espacios de arte para la primera infancia

Todas las experiencias son de entrada libre, de igual forma, los artistas hacen visitas a varias instituciones semanalmente. | Foto: Nidos / Natalia Moreno Ampliar

Cada semana, el programa dispone de 20 espacios en diferentes localidades de Bogotá, donde artistas formadores —seleccionados mediante convocatoria— presentan un “juego” que aprovecha la imaginación natural de los niños y niñas.

En ellos, cada tres meses se propone un nuevo montaje. “Tenemos que variar los dispositivos y la narrativa que se lleva, para que los niños siempre encuentren algo distinto”, explica Moreno.

Al respecto, Duque añade que cada artista “requiere tener conocimiento del desarrollo infantil, porque es una etapa muy específica de la vida”; además, deben conocer el contexto social y espacial de los lugares o instituciones donde se presentan.

Moreno señala que el resultado es una narrativa viva, en la que los niños exploran libremente mientras los artistas acompañan el proceso. “Solo disponemos los dispositivos, con una propuesta estética enfocada al desarrollo infantil, pero ellos transforman tanto el juego que nunca se queda en una sola cosa”.

El valor del arte en la niñez temprana

Nidos está presente en 14 localidades de Bogot, en ellas se invita a vivir cada experiencia de forma gratuita. |Foto: Nidos / Katherine Munoz Ampliar

Para el programa, es clave que cada niño pueda participar en al menos cinco encuentros. Según Duque, “hemos identificado que las familias que asisten más veces perciben transformaciones más notorias en las capacidades del desarrollo, como por ejemplo en el lenguaje”.

Complementando, Gilberto Umaña y Laura Niño, los padres de “Gabrielito”, uno de los asistentes frecuentes, afirman que los Encuentros Nidos han fortalecido en su hijo la motricidad fina, el reconocimiento de formas, texturas y colores.

Además, resaltan que ayuda en su capacidad para convivir con otros niños en un entorno sin pantallas, canaliza su energía y “con el tiempo hemos visto que él tiene esa sensibilidad de conectar con ciertas obras que lo hacen pensar y ver cierta belleza”, relatan.

Moreno expresa su deseo de que el programa pueda llegar a más niños, pese a los recortes presupuestales que afectan a las instituciones culturales del país. “Aún falta divulgación y más artistas formadores para visitar más instituciones y alcanzar el objetivo de realizar ocho encuentros con cada niño”.

Arte, juego y comunidad

Nidos se consolida como una apuesta de ciudad por reconocer el arte como lenguaje de la primera infancia, un espacio donde los más pequeños no solo aprenden, sino que crean, imaginan y construyen vínculos con su entorno.

Para conocer los lugares del programa y consultar su agenda de actividades, puede visitar este enlace.