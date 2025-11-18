“Cuidado con las llamadas carcelarias”: Gaula de la Policía en Cartagena alerta por extorsiones

El GAULA de la Policía Nacional en Cartagena advierte a la comunidad sobre una modalidad de extorsión que continúa afectando a ciudadanos: la suplantación de grupos armados ilegales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su compromiso por contrarrestar estas conductas delictivas, el GAULA informa que esta modalidad generalmente se origina desde centros carcelarios del país.

GAULA Ampliar

Los internos obtienen información de sus potenciales víctimas mediante bases de datos públicas, avisos publicitarios o redes sociales, para luego contactarlas vía telefónica.

En estas llamadas, los delincuentes se identifican falsamente como “comandantes” de grupos armados al margen de la ley y realizan una citación a una supuesta reunión en zona rural. Esta estrategia busca que la víctima manifieste que no puede asistir.

Acto seguido, y dentro de la misma comunicación, los extorsionistas imponen una “multa” por no acudir a dicha reunión, exigiendo a la víctima elementos de difícil consecución como parte del engaño.

“Recomendamos a la ciudadanía no caer en estas presiones, cortar la llamada de inmediato y denunciar ante la línea 165 del GAULA”, señaló el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.