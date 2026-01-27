Carlos Saad Llinás es el nuevo presidente de Findeter

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) eligió este martes como presidente de la entidad a Carlos Saad Llínas, tras la salida de Juan Carlos Muñiz, a quien le pidieron la renuncia a finales del año pasado.

Saad es administrador de empresas de la Universidad del Norte.

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Vicepresidente de Planeación y Director de Planeación Financiera de Findeter, Director PI Senior Regional Norte de Porvenir, Gerente General de Seguridad Social Segura LTDA, Coordinador Banco Agrario, Gerente Zonal Atlántico y Coordinador Zonal Atlántico del Banco Agrario de Colombia, Coordinador de Zona de Temporal LTDA, Director Caja Agraria y Jefe de Servicios Generales del Seguro Social.

Por ende, Saad ya conoce esta entidad que ahora dirigirá.

Muñiz llegó a esta entidad tras la salida de Ricardo Bonilla, quien tras su salida asumió el Ministerio de Hacienda.