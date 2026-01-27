Carlos Saad Llinás es el nuevo presidente de Findeter
Se desempeñaba como vicepresidente de Planeación de esta entidad. Aterriza en esta entidad tras la salida de Juan Carlos Muñiz.
La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) eligió este martes como presidente de la entidad a Carlos Saad Llínas, tras la salida de Juan Carlos Muñiz, a quien le pidieron la renuncia a finales del año pasado.
Saad es administrador de empresas de la Universidad del Norte.
Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Vicepresidente de Planeación y Director de Planeación Financiera de Findeter, Director PI Senior Regional Norte de Porvenir, Gerente General de Seguridad Social Segura LTDA, Coordinador Banco Agrario, Gerente Zonal Atlántico y Coordinador Zonal Atlántico del Banco Agrario de Colombia, Coordinador de Zona de Temporal LTDA, Director Caja Agraria y Jefe de Servicios Generales del Seguro Social.
Por ende, Saad ya conoce esta entidad que ahora dirigirá.
Muñiz llegó a esta entidad tras la salida de Ricardo Bonilla, quien tras su salida asumió el Ministerio de Hacienda.