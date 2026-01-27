CAR realiza operativos de control de ruido en establecimientos de Chiquinquirá

Chiquinquirá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adelantó operativos de control en varios establecimientos comerciales y discotecas de Chiquinquirá para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con el ruido. Así lo confirmó Yiber González, director de la CAR en el occidente de Boyacá, quien explicó que estas acciones buscan proteger la tranquilidad de la comunidad y reducir los impactos negativos sobre el entorno.

“Es importante que la comunidad tenga conocimiento de que el ruido también es una afectación al medio ambiente”, señaló González, al indicar que durante los operativos se encontraron varios locales con niveles de sonido superiores a los permitidos por la Resolución 627 de 2006. Según el director, en la mayoría de los casos se iniciaron los respectivos procesos administrativos y en uno de los establecimientos se evidenció una infracción grave, debido a que el ruido de fondo superaba ampliamente los límites establecidos.

La @CAR_Cundi realizó 8 monitoreos de ruido en el centro de Chiquinquirá: 4 establecimientos superaron los límites permitidos, 2 quedaron al tope y solo 1 cumplió la norma. Las mediciones se hicieron de noche tras denuncias ciudadanas. pic.twitter.com/5X09cUAiw2 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 27, 2026

El director de la CAR explicó que estos controles se realizan de manera articulada con la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional, y advirtió que las sanciones, de acuerdo con la Ley 1333 de 2009 y su actualización mediante la Ley 2387 de 2024, pueden llegar hasta los 100 salarios mínimos legales vigentes, especialmente en casos de reincidencia. “El llamado es a que los propietarios de los establecimientos cumplan la norma, porque incluso se puede llegar a la suspensión de la actividad”, concluyó.