“Cabal no logró superar desfavorabilidad”: Nubia Stella Martínez responde a carta de Lafaurie

Sigue escalando la tensión en el Centro Democrático, luego de la explosiva carta que envió el cofundador de ese partido, José Félix Lafaurie, advirtiendo supuestas irregularidades en el proceso de elección de Paloma Valencia como candidata a la Presidencia de la República.

Nubia Stella Martínez, exdirectora de la colectividad, publicó un pronunciamiento después de ser señalada por Lafaurie de “adulterar” los resultados de las encuestas que dejaron por fuera a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal. “Para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados con la evidente participación de Lester Toledo, Nubia Stella y José Obdulio”, escribió Lafaurie.

Ante esas afirmaciones, Martínez cuestionó el comportamiento del matrimonio Lafaurie-Cabal, las cuales considera que afectan la unidad del Centro Democrático, al poner en duda el proceso de selección de su candidata presidencial.

“No considero enemigos a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo José Félix Lafaurie, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años. Encuentro imperdonable su comportamiento con el Partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la selección de candidato del Centro Democrático”, señala.

Capítulo aparte merece lo que señala la exdirigente sobre la pelea con el asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Martínez afirma que hubo una “persecución” en contra de Uribe y extendió sus críticas a hechos ocurridos después de su muerte.

“Desatinada e injusta la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay en 2025. Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir. También fue lamentable su actitud dilatoria del proceso al morir Miguel. Por fortuna, este es un Partido serio, que actúa con argumentos y razones. Miguel fue un lujo para el Partido. Un político serio, comprometido, insigne trabajador”, puntualiza.

Finalmente, sobre las dudas sembradas frente a la legitimidad de la aspiración de Valencia, la exdirectora asegura que Cabal perdió por cuenta de su “desfavorabilidad” y que está culpando al partido por ello.

“Anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del Partido. La senadora Cabal ha hecho una tarea importante en el Congreso pero no logró el respaldo suficiente para ser nuestra candidata. Ni en este momento ni hace 4 años logró superar una desfavorabilidad que se refleja en las encuestas cualquiera sea la empresa que las realice”, concluye.

De momento, la senadora Cabal no se ha pronunciado sobre el tema.