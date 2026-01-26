Tormenta invernal en Estados Unidos ha dejado más de 19.000 vuelos cancelados

Cerca de 1.500 vuelos cancelados y al menos 5.900 vuelos retrasados deja una nueva tormenta invernal a lo largo de Estados Unidos, afectando particularmente California y Nueva York. (Foto: VCG/VCG via Getty Images) / VCG

Más de 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

En total, 19.450 rutas han sido canceladas, según la plataforma Flightaware, a causa del temporal, que ha cobrado la vida de al menos 21 personas y ha dejado este lunes a casi 800.000 hogares sin electricidad, según la plataforma poweroutage.us.

El domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy.

Esta tarde, 5.779 vuelos fueron cancelados y más de 18.000 sufrieron retrasos, de acuerdo con Flightaware.

Ola de frío en Estados Unidos Ampliar

Aeropuertos más afectados

El aeropuerto estadounidense más afectado hoy era el de Dallas (Texas), con 378 vuelos cancelados, seguido del aeropuerto Logan, en Boston, con 321 cancelaciones.

Le siguen los tres aeropuertos de Nueva York: el John F. Kennedy, con 290 cancelaciones; el de LaGuardia, en el distrito de Queens, con 270 y el de Newark, con 265.

Por aerolíneas, la más afectada hoy es American Airlines, con 1.134 vuelos cancelados, seguida de Republic, con 636, y Delta, con 439.

Temperaturas con mínimos históricos

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), el temporal seguirá impactando hoy la parte noreste de Estados Unidos con fuertes nevadas a medida que se aleja de la costa este.

La agencia advierte además de gélidas temperaturas que alcanzarán mínimos históricos en los próximos días.

En concreto, se esperan temperaturas bajo cero casi todas las mañanas de esta semana desde la región de Northern Plains hasta el Valle de Ohio y el noreste.

Los estados más afectados son Tennessee (247.300), Mississippi (153.620) y Luisiana (121.401).