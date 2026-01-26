Puerto de Tumaco logra exportación histórica de aceite de palma en enero de 2026

Tumaco - Nariño

Los primeros días de enero de 2026 fueron positivos para el puerto de Tumaco, en donde se registró una operación sin histórica al exportar cerca de 10.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes, y atender cuatro buques-barcazas de gran calado.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación de enero representa un importante movimiento respecto al comportamiento histórico del puerto, donde normalmente se cargaba un buque de aceite de palma cada dos meses, logrando un incremento en la frecuencia y volumen.

Exportaciones hacia mercados internacionales

Las exportaciones realizadas desde Tumaco tuvieron como destino México, Estados Unidos y África ampliando el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en esta región del pacífico nariñense y que hoy cuenta con más de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma,

La operación portuaria hoy se desarrolla con mano de obra 100% tumaqueña, aumentando la planta de personal directa e indirecta del puerto, de acuerdo con el gerente de Operaciones del puerto Arley Silva, esta balance representa un hito para la terminal marítima al ejecutarse de manera limpia y segura incluso con la atención simultánea de dos embarcaciones.