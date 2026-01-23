Siete muertos y diez heridos deja una explosión en Inda Sabaleta, Tumaco

Tumaco-Nariño

Una fuerte explosión causó la muerte de siete personas en la vereda Inda Sabaleta en zona rural de Tumaco.

Según las versiones entregadas por las autoridades el hecho se dio en un laboratorio para el procesamiento de alcaloides.

Hasta el momento se ha logrado identificar a tres de las víctimas quienes respondían a los nombres de William Arbey Paz García, Jaider Romero Grueso y Ronald Alexander Alvárez Ordoñes,

Mientras que cuatro cuerpos se encuentran en condición de no identificados con quemaduras de tercer grado.

Los afectados fueron atendidos en el centro de salud del corregimiento de Llorente y el Hospital San Andrés de Tumaco.

Los heridos fueron identificados como: Haider Arvey Bujes García, Wilson Yair Gaviria Orozco, Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilfredo Landazuri Quiñones, Andrés David Martínez, Andres Arbey Ibuje Garcia, - Yonier Alberto Ordoñez Madroñero, Wilson Jair Gaviria Orozco y Jose Antonio Gómez Padilla, otra persona se encuentra sin identificar con quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo ocasionadas por causa de incendio y su pronóstico es estable.

Inda Sabaleta es un resguardo indígena en el cual se han realizado varias mesas de los Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano, en donde entre otros temas se ha definido la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal para integrantes de esta organización al margen de la ley con presencia en Cauca y Putumayo.