Partido promilitar en Birmania proclama victoria en elecciones

El principal partido promilitar de Birmania resultó ganador en las elecciones organizadas por la junta castrense, afirmó a la AFP una fuente de la agrupación, tras un mes de votaciones consideradas por observadores como una continuación del mando del ejército.

“Ya ganamos una mayoría”, declaró un alto cargo del Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (PUSD) en condición de anonimato por no estar autorizado a compartir los resultados preliminares.

“Estamos en posición de formar un nuevo gobierno”, agregó la fuente, tras la tercera y última fase de las votaciones, celebrada el domingo.

Los resultados definitivos se divulgarán esta semana.

El legislativo surgido de las elecciones deberá escoger al presidente del país cuando el Parlamento inicie funciones en marzo.

Varios analistas se refieren al PUSD como un representante civil de los militares que tomaron el poder con un golpe de Estado en 2021, cuando depusieron el gobierno de la líder democrática y nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Los militares aseguraron que esta elección devolverá el poder al pueblo.

Pero cinco años después del golpe, Aung San Suu Kyi continúa detenida y su partido fue disuelto, y críticos señalan que a las elecciones solo se postularon candidatos aliados del ejército.

Además, no hubo votación en grandes extensiones del país controladas por facciones rebeldes, enfrentadas con el ejército en una guerra civil desatada tras el golpe.

El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, recorrió el domingo varios centros de votación de Mandalay, segunda ciudad del país, vestido en traje civil.

Según dijo a los periodistas, no descarta asumir como presidente del nuevo gobierno.

“El resultado electoral dentro de Birmania nunca ha estado en duda, pero el resultado electoral que más importa es la respuesta de la comunidad internacional”, comentó la semana pasada el experto de la ONU, Tom Andrews.

“La aceptación internacional de este ejercicio fraudulento será un retroceso en una resolución genuina de esta crisis”, aseguró.

Los partidos que recabaron el 90% de los escaños legislativos en las elecciones de 2020 no participaron en la última votación, según la Red Asiática para Elecciones Libres.