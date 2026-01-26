Gobernación de Bolívar avanza en el proyecto de intervención urbanística de El Laguito

Intervenciones en El Laguito. // Gobernación de Bolívar

La intervención urbanística de El Laguito avanza conforme al cronograma establecido, con la ejecución de actividades clave orientadas a la recuperación, adecuación y mejoramiento integral de este importante sector de la ciudad, informó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.

“Estamos dentro del cronograma, avanzamos conforme lo establecido. Pero lo importante es que El Laguito renacerá y será un gran espacio para todos los colombianos, en el que tanto turistas como comerciantes y vecinos verán una transformación que los hará sentir orgullosos de lo que logramos cuando trabajamos juntos”, expresó Arana.

A la fecha, se vienen ejecutando labores técnicas y preliminares fundamentales para la correcta ejecución del proyecto, entre las cuales se destacan:

• Cerramiento provisional del área de intervención.

• Excavación mecánica y retiro de material.

• Relleno con arena de playa en las zonas de parqueaderos, cancha de tenis y vía.

• Localización, trazado y replanteo topográfico en tierra.

• Localización, trazado y replanteo topográfico en cuerpos de agua.

Estas actividades permiten preparar el terreno y garantizar la precisión técnica necesaria para las siguientes fases del proyecto, que buscan mejorar el entorno urbano, fortalecer el uso público del espacio y contribuir al desarrollo sostenible y turístico de Cartagena de Indias.

La fase urbanística de la obra de El Laguito incluirá, además, senderos peatonales: 454 metros en la playa del Hilton; sendero elevado en voladizo de 220 metros; y 290 metros adicionales hacia Castillogrande.

Parque infantil y áreas recreativas: más de 3.000 m² con zonas biosaludables, plazas y juegos.

Zona de parqueaderos: 5.623 m², capacidad para 138 vehículos, 4 buses y 40 motos.

Equipamiento turístico: baños, duchas, vestidores, módulos comerciales, bodegas y zona de espera para rutas hacia Tierra Bomba.

Espacios deportivos: cancha reglamentaria de fútbol, dos canchas de voleibol y áreas verdes.

Zonas de descanso: mobiliario urbano, sombra, puntos de vigilancia y rutas peatonales.

Senderos ambientales y palafíticos alrededor de todo El Laguito.

Embarcaderos marítimos para mejorar la operación de transporte hacia Tierra Bomba.