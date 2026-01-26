Enrique Gómez responde a Tomás Uribe tras crítica a Salvación Nacional: “Estoicos, pero no pendejos”

La controversia se originó tras la publicación de un video del concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Gury, en el que criticó a los candidatos de Salvación Nacional por su decisión de no participar en la Gran Consulta. En su mensaje, Gury dijo: “No hagan quedar mal a su candidato, no sean tan pendejos”, en referencia a quienes se oponen a ese mecanismo.

Me toca decir lo que nadie dice. ¡Un llamado a los candidatos de @MovSalvacionNal, no sean pendejos! pic.twitter.com/bImaYiHCdP — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) January 25, 2026

El pronunciamiento fue replicado en redes sociales por Tomás Uribe, quien escribió: “De acuerdo. Importante reproducir”, generando reacciones desde distintos sectores políticos.

💯 de acuerdo. Importante reproducir. https://t.co/R8b5ttwc03 — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) January 26, 2026

¿Qué respondió Salvación Nacional?

Ante estos señalamientos, el director de Salvación Nacional y candidato al Senado, Enrique Gómez, respondió con una carta pública dirigida a Tomás Uribe, en la que defendió la postura de su movimiento y rechazó el uso de descalificaciones personales en el debate político.

En el comunicado, Gómez señaló que “la democracia, que aún podemos ejercer en Colombia, se sustenta en la libertad de pensamiento y en el ejercicio libre del voto”, y agregó que no comparte la idea de que la independencia política y la renovación sean calificadas como “pendejadas”, aunque aseguró que respeta la posición de quienes piensan distinto.

Estimado Tomás:



La democracia, que aún podemos ejercer en Colombia, se sustenta en la libertad de pensamiento y en el ejercicio libre del voto. Estás en tu pleno derecho de considerar que la independencia y la renovación política son meras "pendejadas". No lo comparto, pero… https://t.co/XlJyWyivRr — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) January 26, 2026

Gómez también cuestionó la viabilidad y el alcance de la Gran Consulta, al considerar que este mecanismo resulta “divisorio e incoherente”, y afirmó que no participar en ella responde a una decisión política, jurídica y ética. “Estoicos, pero no pendejos”, escribió, al referirse a la postura de los candidatos de la denominada Lista del Tigre.

En su respuesta, el dirigente de Salvación Nacional sostuvo que, a su juicio, la consulta desvía la atención de lo que considera objetivos centrales, como la defensa de la democracia y la construcción de un proyecto político propio. Además, afirmó que pensar diferente no implica una ruptura democrática ni una traición política.