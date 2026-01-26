Enrique Gómez responde a Tomás Uribe tras crítica a Salvación Nacional: “Estoicos, pero no pendejos”
Un cruce de mensajes en redes sociales abrió un nuevo debate dentro de los sectores de derecha, luego de que Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, replicara un video en el que se cuestiona a los candidatos de Salvación Nacional por no participar en la Gran Consulta por Colombia.
La controversia se originó tras la publicación de un video del concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Gury, en el que criticó a los candidatos de Salvación Nacional por su decisión de no participar en la Gran Consulta. En su mensaje, Gury dijo: “No hagan quedar mal a su candidato, no sean tan pendejos”, en referencia a quienes se oponen a ese mecanismo.
El pronunciamiento fue replicado en redes sociales por Tomás Uribe, quien escribió: “De acuerdo. Importante reproducir”, generando reacciones desde distintos sectores políticos.
¿Qué respondió Salvación Nacional?
Ante estos señalamientos, el director de Salvación Nacional y candidato al Senado, Enrique Gómez, respondió con una carta pública dirigida a Tomás Uribe, en la que defendió la postura de su movimiento y rechazó el uso de descalificaciones personales en el debate político.
En el comunicado, Gómez señaló que “la democracia, que aún podemos ejercer en Colombia, se sustenta en la libertad de pensamiento y en el ejercicio libre del voto”, y agregó que no comparte la idea de que la independencia política y la renovación sean calificadas como “pendejadas”, aunque aseguró que respeta la posición de quienes piensan distinto.
Gómez también cuestionó la viabilidad y el alcance de la Gran Consulta, al considerar que este mecanismo resulta “divisorio e incoherente”, y afirmó que no participar en ella responde a una decisión política, jurídica y ética. “Estoicos, pero no pendejos”, escribió, al referirse a la postura de los candidatos de la denominada Lista del Tigre.
En su respuesta, el dirigente de Salvación Nacional sostuvo que, a su juicio, la consulta desvía la atención de lo que considera objetivos centrales, como la defensa de la democracia y la construcción de un proyecto político propio. Además, afirmó que pensar diferente no implica una ruptura democrática ni una traición política.