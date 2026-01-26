El general de mayor rango en China será investigado por corrupción

Zhang, el general 'hermano mayor' del presidente Xi Jinping, no ha escapado a la purga anticorrupción dentro del Partido Comunista. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El general de más alto rango de China y héroe de guerra condecorado, Zhang Youxia, es el dirigente más importante caído en desgracia dentro de la cruzada anticorrupción del presidente Xi Jinping, del que fue la mano derecha militar desde su llegada al poder y a quien le unían también estrechos vínculos personales.

El anuncio del Ministerio de Defensa divulgado este fin de semana sobre la investigación abierta contra Zhang, de 75 años, sacudió como un terremoto las altas esferas del poder militar en el gigante asiático, donde el reputado general pilotó la reforma a fondo de las Fuerzas Armadas chinas, uno de los máximos empeños de Xi.

La pesquisa responde oficialmente a la acusación de “graves violaciones de la disciplina y de la ley”, el eufemismo chino para los delitos de corrupción, pero podría ir más allá e incluir, según sugirió un editorial en el principal diario del Ejército Popular de Liberación (EPL), cargos más graves, entre los que no es descartable que aparezca el de traición.

Zhang era desde 2022, solo por detrás del líder chino, el número dos de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano dirigente del EPL, además de uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

“Hermano mayor” y “carácter sociable”

Pero si hay un dato de su perfil que ha hecho especialmente llamativa la caída en desgracia es su cercanía con Xi Jinping, ya que era su hombre de máxima confianza en el Ejército chino y sus padres, ambos procedentes de Shaanxi, combatieron juntos en 1947 durante la Guerra Civil china que culminó dos años más tarde con la victoria de las tropas comunistas de Mao Zedong.

“Xi llegó a ver a Zhang como un hermano mayor”, afirmaba en 2017 un coronel retirado al South China Morning Post al hilo del ascenso del general a la vicepresidencia segunda de la CMC.

Según ese veterano, el general era “bien conocido por su buen carácter y su talante sociable, lo que ayudará a generar consensos que ayuden a Xi a llevar a cabo las reformas” en el Ejército.

Piloto de la modernización castrense

Su gran misión durante la última década fue planear y poner en marcha la modernización castrense del país, primero de 2012 a 2017 como director del Departamento de Desarrollo de Equipos de la CMC, a cargo de la renovación armamentística y de sistemas del EPL, recuerdan este lunes medios locales.

Más allá de la modernización técnica, el general supervisó también el cambio táctico de modelo previsto por Xi en la hoja de ruta militar anunciada en 2015, que propugnaba un alejamiento del modelo soviético en favor del estadounidense, basado en la optimización para operaciones conjuntas.

Dos años después, durante el 19 congreso del PCCh, Zhang fue nombrado tercero de la CMC y en el siguiente congreso, cinco años más tarde, coronó el ascenso jerárquico al ser designado segundo del organismo. Tenía 72 años, cuatro por encima de la edad oficial de jubilación.

Los últimos excombatientes

Nacido en la provincia central de Shaanxi en 1950, Zhang Youxia ingresó en las filas castrenses con 18 años como soldado de la Armada china, con la que combatió en la guerra contra Vietnam en 1979 y donde pasó la mayor parte de su carrera hasta alcanzar el rango de comandante en el año 2000.

De hecho, el general era uno de los dos únicos miembros de la directiva de la CMC con experiencia real de combate junto con el general Liu Zhenlu, hasta ahora jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto y que ha sido apartado de sus funciones a la vez que Zhang

La responsabilidad política llegó en 2012, cuando ingresó en la CMC como director del Departamento General de Armamento del EPL, unas Fuerzas Armadas de cuyas filas será probablemente expulsado 14 años después.