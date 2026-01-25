Medellín

Operativos en Laureles y San Javier dejan ocho capturas y más de 500 incautaciones

Controles en comunas 11 y 13 de Medellín dejaron ocho detenidos, armas, drogas y motos recuperadas tras operativos conjuntos.

Operativos en Laureles y San Javier dejan ocho capturas y más de 500 incautaciones

Medellín, Antioquia

Los operativos de control y prevención realizados en las comunas 11-Laureles/Estadio y 13-San Javier, en el occidente de Medellín, dejaron ocho capturas por delitos asociados al porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, receptación y falsedad marcaria, informaron las autoridades.

Despliegue institucional y controles

Las intervenciones fueron adelantadas por la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Medellín, a través de las secretarías de Seguridad y Movilidad, y el Ejército Nacional, con el despliegue de más de 200 uniformados. Durante las jornadas se registraron más de 250 personas, 60 vehículos y 320 motocicletas.

Armas y tentativa de hurto en Suramericana

En el barrio Suramericana, las autoridades atendieron un intento de hurto contra una mujer. Dos hombres huyeron al notar la presencia policial y fueron interceptados. En su poder se halló una pistola calibre 9 milímetros, un supresor de sonido, un proveedor y 16 cartuchos, además de una motocicleta con alteraciones en los sistemas de identificación.

Incautaciones y judicializaciones

En el marco de los procedimientos se incautaron 482 dosis de estupefacientes y 62 armas corto punzantes, y se recuperaron cuatro motocicletas reportadas como hurtadas. Dos personas, de 43 y 29 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, uso de documento público falso y falsedad marcaria.

Las autoridades informaron que estos despliegues continuarán de manera permanente en distintas comunas de Medellín como parte de las acciones para mantener la presencia institucional y afectar las dinámicas delictivas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad