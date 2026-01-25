Operativos en Laureles y San Javier dejan ocho capturas y más de 500 incautaciones

Medellín, Antioquia

Los operativos de control y prevención realizados en las comunas 11-Laureles/Estadio y 13-San Javier, en el occidente de Medellín, dejaron ocho capturas por delitos asociados al porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, receptación y falsedad marcaria, informaron las autoridades.

Despliegue institucional y controles

Las intervenciones fueron adelantadas por la Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía de Medellín, a través de las secretarías de Seguridad y Movilidad, y el Ejército Nacional, con el despliegue de más de 200 uniformados. Durante las jornadas se registraron más de 250 personas, 60 vehículos y 320 motocicletas.

Armas y tentativa de hurto en Suramericana

En el barrio Suramericana, las autoridades atendieron un intento de hurto contra una mujer. Dos hombres huyeron al notar la presencia policial y fueron interceptados. En su poder se halló una pistola calibre 9 milímetros, un supresor de sonido, un proveedor y 16 cartuchos, además de una motocicleta con alteraciones en los sistemas de identificación.

Incautaciones y judicializaciones

En el marco de los procedimientos se incautaron 482 dosis de estupefacientes y 62 armas corto punzantes, y se recuperaron cuatro motocicletas reportadas como hurtadas. Dos personas, de 43 y 29 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, uso de documento público falso y falsedad marcaria.

Las autoridades informaron que estos despliegues continuarán de manera permanente en distintas comunas de Medellín como parte de las acciones para mantener la presencia institucional y afectar las dinámicas delictivas.