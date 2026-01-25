Colombiano es detenido en EE. UU. tras vandalizar avión en el que iba a ser deportado

Un colombiano fue detenido en Estados Unidos tras causar graves daños materiales a un avión de Spirit Airlines mientras era deportado. Se trata de Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, y ahora enfrenta varios cargos.

Según las autoridades de Florida, donde ocurrió el incidente, Restrepo ingresó al baño del avión justo antes de que este despegara y ahí destruyó paneles de las paredes y derramó un líquido desconocido en el piso.

El piloto se vio obligado a regresar el avión a la puerta de embarque. Las autoridades, luego de una inspección, determinaron que los daños representan 10.000 dólares.

¿Qué enfrenta ahora el colombiano?

Restrepo fue trasladado a la misma cárcel donde permanecía detenido esperando su deportación. El colombiano enfrenta, según abogados, delitos graves de daños criminales y conducta desordenada.

La pena que enfrenta Restrepo es de hasta cinco años de prisión. Como iba a ser deportado, esto elimina toda posibilidad de regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos en un futuro.

Masivas deportaciones de colombianos en EE. UU.

Bajo la política de mano dura contra la migración, el presidente Donald Trump ha ordenado a lo largo y ancho de Estados Unidos masivas deportaciones.

En los primeros siete meses del año pasado, 19.434 colombianos fueron expulsados del país, una cifra que casi iguala el total registrado durante todo 2024.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., casi 2 millones de migrantes irregulares abandonaron el país el año pasado, voluntaria o involuntariamente, bajo esta política.

La gran mayoría, de hecho, eligió autodeportarse, aprovechando los incentivos monetarios ofrecidos por la administración de Trump.

