Así quedó Luis Javier Suárez en la tabla de goleadores de Portugal, después del nuevo doblete

La jornada 19 de la liga de Portugal comenzó con el triunfo de Moreirense 1-0 sobre Santa Clara en el estadio Parque Joaquim de Almeida Freitas. El Sporting, equipo de Luis Suárez, por su parte, logró sumar tres puntos más para seguir en la lucha del título de Portugal, quedando a cuatro puntos del líder Porto.

El Sporting se adelantó en el marcador al 35′ con gol del colombiano. El tanto surgió con un pase en profundidad desde mitad de cancha para que corriera el uruguayo Maximiliano Araújo, que tiró un pase al borde del área para Suárez. Con un movimiento enganchó a tres rivales, lo que lo dejó frente al portero, para que mandara un remate fuerte con pie derecho para marcar.

El segundo gol llegó al 95+6, proveniente de un centro desde el costado derecho del estadio; el centro provino de Geny Catamo para que el colombiano ganara en el centro a los defensas y marcara la anotación de la victoria.

Con estos dos goles que marcó, el samario iguala al griego Vangelis Pavlidis, jugador del Benfica, con 17 tantos, dejándolos como los principales candidatos a quedarse con el botín de goleador del torneo portugués.

Luis Suárez en esta temporada le ha marcado a:

Auroca: 2 goles

Gil Vicent: 1 gol

Rio Ave: 3 goles

AVS: 2 goles

Estrela da Amadora: 2 goles

Tondela: 1 gol

SC Braga: 1 gol

Estoril: 1 gol

Moreirense: 1 gol

Famalicão: 1 gol

Así va la tabla de goleadores de Portugal

1) Vangelis Pavlidis (Benfica): 17 goles

1) Luis Suárez (Sporting) : 17 goles

3) Jesús Ramírez (: 13 goles

3) Yanis Begraoui: 13 goles

5) Samu Omorodion: 12 goles