Presidente Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100 % si firma un acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el presidente de China, Xi Jinping. Crédito: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

De hecho, Trump se refiere a Carney como “gobernador”, en alusión a comentarios provocadores que ha hecho en el pasado sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que Ottawa ha rechazado tajantemente.

Captura de pantalla de la publicaciónd del presidente Donald Trump en Truth Social. Ampliar

“China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, añadió en su mensaje.

Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Canadá, ¿en busca de nuevos aliados?

Por su parte, también desde Davos, Carney respondió que los canadienses son los “dueños” en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

En un discurso que le dio la vuelta al mundo,el primer ministro canadiense afirmó que “las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú”, dando a entrever que Canadá podría estar buscando nuevos aliados.

De hecho, a principios de este año, Carney aseguró que la relación con China se volvió más “predecible” que la de Estados Unidos bajo la Administración Trump.