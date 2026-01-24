Parques Nacionales y la UNGRD reforzarán el monitoreo climático en Guaviare

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunciaron una alianza para fortalecer el monitoreo climático y la investigación científica en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, en el departamento del Guaviare, ante los crecientes impactos del cambio climático en la Amazonía colombiana.

La iniciativa contempla una inversión de 3.000 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura y las capacidades técnicas de monitoreo hidrometeorológico, así como a fortalecer los procesos de investigación científica y gestión del riesgo en esta área protegida, considerada clave para la estabilidad climática del país.

Chiribiquete, un eje estratégico para el clima y el agua

El PNN Serranía de Chiribiquete es uno de los grandes núcleos de bosque continuo conservado en la Amazonía y cumple un papel fundamental en la regulación del agua y del clima, gracias a la conectividad ecológica que mantiene con otros ecosistemas de la región.

Desde Parques Nacionales se destacó que proteger y monitorear este territorio no solo es clave para la biodiversidad amazónica, sino también para la seguridad hídrica y climática de Colombia, en un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes.

Anticipación de riesgos climáticos extremos

Las entidades buscan fortalecer el seguimiento de variables climáticas que permitan anticipar fenómenos como inundaciones, sequías, incendios forestales, vientos extremos y movimientos en masa, reduciendo los riesgos asociados a un clima cada vez más variable.

El fortalecimiento del monitoreo permitirá mejorar la toma de decisiones ambientales, así como la capacidad de respuesta frente a escenarios de riesgo que pueden afectar no solo a la Amazonía, sino a amplias zonas del país.

Comunidades, un eje clave del monitoreo

Uno de los componentes centrales del proyecto es el monitoreo comunitario participativo, que reconoce el papel de las comunidades locales en la generación de información, la gestión del conocimiento y la construcción de resiliencia territorial.

Este enfoque busca integrar el conocimiento tradicional con las capacidades técnicas del Estado, fortaleciendo la gobernanza ambiental en áreas protegidas y promoviendo una gestión del riesgo más cercana al territorio.

