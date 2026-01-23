Delcy Rodríguez asegura que han liberado 626 presos políticos

Fotografía de un cartel con la palabra "libertad" junto a una flor blanca durante una protesta frente al Ministerio Público para exigir la liberación de presuntos presos políticos en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña / Ronald Pena R ( EFE )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que 626 personas han sido liberadas hasta el momento en el país, y anunció que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG.

“Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”, dijo durante una reunión con parte de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores.

La mandataria rechazó los señalamientos de ONG y familiares contra el proceso de excarcelaciones que fue anunciado el pasado 8 de enero por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, añadió la presidenta interina.

En ese sentido, anunció que el lunes hablará por teléfono con Türk para pedirle que verifique, a través de su oficina, “las listas de excarcelados en Venezuela”.

“Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano, nos ha llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud, para quienes tuvieron que sufrir el horror de una agresión militar”, añadió Rodríguez en referencia al ataque de EE.UU., del pasado 3 de enero, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez pidió también “responsabilidad” en el ejercicio de la política.

El presidente del Parlamento anunció hace dos semanas un proceso de liberaciones de “un número importante” de personas sin detallar identidades o el total de beneficiados. Días después, puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

Tras el anuncio, decenas de familiares se han aglomerado a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hablan de entre 154 y 170 liberados, respectivamente, desde el 8 de enero pasado.

Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos “no eran públicos”.

Según Foro Penal, faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD estima que hay más de 942 encarcelados.