Lluvias generan emergencias en varios municipios del Huila por crecientes y deslizamientos

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han provocado emergencias por crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones en distintos municipios del Huila, según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento. La saturación de los suelos ha generado afectaciones principalmente en vías terciarias y algunas viviendas.

Uno de los casos más críticos se presentó en Campoalegre, donde una creciente de la quebrada La Caraguaja arrastró a un adulto mayor de 93 años, quien fue rescatado con vida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En este municipio también se reportaron inundaciones en viviendas y afectaciones a comerciantes informales por la creciente del río Frío, sin personas lesionadas.

En Teruel, deslizamientos en las veredas Varas–Mesón y La María ocasionaron el cierre total y parcial de vías rurales, mientras que una inundación afectó la cancha múltiple de la Institución Educativa La Mina, sede Sinaí. Situaciones similares se registraron en Nátaga, Timaná y Pital, donde deslizamientos y crecientes súbitas dejaron vías incomunicadas y obligaron a rescates por parte de los organismos de socorro y la comunidad.

De acuerdo con el balance de la primera temporada de menos lluvias de 2026, en el Huila se han registrado 33 emergencias en 13 municipios, incluyendo deslizamientos, crecientes súbitas, inundaciones, caídas de árboles y granizadas, con cinco viviendas afectadas y daños en infraestructura educativa.

El IDEAM mantiene alerta roja por deslizamientos en los municipios de Teruel y Yaguará, alerta naranja en nueve localidades y alerta amarilla en otros 16 municipios, entre ellos Neiva. Las autoridades recomiendan evitar transitar por zonas de riesgo, mantenerse informados por canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.