Desde Neiva, director del INPEC alerta: 19 funcionarios asesinados y más de 800 amenazados

Tras las honras fúnebres del coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, y del menor de 11 años Ismael Rodríguez, hijo del actual director del penal, Edgar Rodríguez, el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez, lanzó una alerta nacional sobre la vulnerabilidad de sus funcionarios. Durante el último adiós a las víctimas del atentado del pasado 13 de enero, el alto oficial enfatizó que el sistema penitenciario atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes que requiere la intervención inmediata del Estado.

Las cifras reveladas por Gutiérrez son alarmantes, en el periodo 2024-2025 se han registrado cerca de 850 amenazas contra servidores penitenciarios, dejando un saldo trágico de 19 funcionarios asesinados y 30 heridos. Este panorama evidencia un ataque sistemático contra quienes custodian las cárceles del país, convirtiendo la gestión penitenciaria en una labor de riesgo extremo debido a las retaliaciones de bandas criminales y el control del orden interno.

El caso de Neiva ha puesto en el ojo del huracán la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que el coronel Solano había denunciado amenazas ante la Fiscalía desde noviembre de 2023. Pese a haber iniciado trámites de protección, el subdirector fue asesinado sin contar con un esquema de seguridad. Actualmente, solo 31 de los 126 directores carcelarios del país están priorizados para protección, lo que deja a la gran mayoría de los directivos en una situación de exposición absoluta.

Finalmente, mientras la Policía Metropolitana de Neiva y el CTI avanzan en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen, el INPEC hace un llamado a la sociedad para rodear a los trabajadores penitenciarios. “No va a quedar impune la muerte de nuestro subdirector”, aseguró Gutiérrez, quien instó a las autoridades judiciales a celeridad para que este hecho, que segó la vida de un servidor con 20 años de experiencia y la de un niño inocente, no se convierta en una cifra más de la violencia.