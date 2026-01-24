Amenaza contra sindicalistas de la CUT en Norte de Santander. / Foto: Cortesía CUT.

Norte de Santander.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Norte de Santander denunció una grave amenaza contra el movimiento sindical tras el hallazgo de un mural con mensajes de muerte en su sede, ubicada en la ciudad de Cúcuta.

El hecho fue descubierto en la mañana del viernes 24 de enero y generó preocupación entre dirigentes y afiliados de la organización.

Según explicó Martín Cruz, presidente de la CUT en el departamento, el mensaje fue advertido por vecinos del inmueble donde funciona la central.

“Es un despertar diferente el día 24 de enero cuando los vecinos del bien inmueble, siendo las 6:29 de la mañana, nos comunican que había sido marcada la sede con una frase de muerte a sindicalistas”, relató el dirigente sindical a Caracol Radio.

Cruz calificó el hecho como una amenaza directa y grave. “Esto constituye una clara amenaza a la vida y a la seguridad de nuestros afiliados y de los dirigentes que estamos al frente de esta institucionalidad. Es una intimidación que busca coartar la labor sindical y vulnerar los derechos a la libre asociación y a la libertad de expresión”, afirmó.

Desde la CUT rechazaron de manera enérgica lo ocurrido y exigieron acciones inmediatas por parte de las autoridades.

“Exigimos a las autoridades competentes que tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la sede y que se esclarezcan los autores intelectuales y determinadores de esta acción delincuencial”, señaló Cruz.

El dirigente recordó que la central ha desarrollado su actividad dentro del marco constitucional.

“Nosotros, dentro de lo que nos permite la Constitución Nacional, venimos haciendo las protestas correspondientes de acuerdo con nuestro plan de acción y apoyando las políticas sociales del gobierno del cambio”, expresó.

Añadió que “es bastante preocupante porque marcan directamente a la institución con un mensaje de muerte a sindicalistas. Es una intimidación directa”, concluyó.