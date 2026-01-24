Alcalde de Mineápolis pidió a Trump fin de operación del ICE tras nuevo tiroteo mortal

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió el sábado 24 de enero, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país, tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales.

“Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo”, declaró Frey en una rueda de prensa.

“Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación”.