ATENCIÓN: Agentes de ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis

Agentes de inmigración mataron a tiros este sábado a un hombre en Minneapolis, según confirmó la Policía a medios locales, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

#MUNDO | Autoridades de Minnesota, en Estados Unidos, confirmaron la muerte de un hombre tras un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.



Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. aseguran… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 24, 2026

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a una mujer en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Minneapolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red X.

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso.

En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado, uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

El mismo rotativo cita también a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que es el que supervisa a las agencias de inmigración, asegurando que la víctima estaba armada.

La agencia no ha revelado la identidad del hombre ni ha proporcionado detalles sobre los hechos que derivaron en el tiroteo.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.