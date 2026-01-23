Unibac recibe Acreditación de Alta Calidad para Artes Plásticas y Artes Escénicas

La alta exigencia académica de Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Unibac, acaba de obtener la Acreditación de Alta Calidad para sus programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, tras el concepto favorable del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Este doble logro certifica el cumplimiento de altos estándares de calidad académica, así como la solidez de los procesos formativos, la cualificación del cuerpo docente, la pertinencia curricular, la investigación-creación, la proyección social y el impacto académico y cultural de ambos programas en la región Caribe y el país.

La rectora de Unibac, Sacra Náder David, artífice de este logro, señaló que “la acreditación en Alta Calidad representa un respaldo al trabajo sostenido de la comunidad universitaria unibacense y ratifica el compromiso institucional con una educación superior pública de excelencia, orientada a la formación integral de artistas y creadores con sentido crítico, responsabilidad social y proyección nacional e internacional”.

Los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas han sido referentes históricos en la formación artística de Bolívar, contribuyendo de manera significativa al desarrollo cultural, creativo y patrimonial del territorio, así como al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.

Estas dos acreditaciones en Alta Calidad se suman a la ya obtenida por el programa de Música, lo que abre el camino para la acreditación institucional de alta calidad.

Con este reconocimiento, Unibac consolida su posicionamiento como institución líder en la formación artística universitaria, reafirmando su misión de aportar al desarrollo cultural, educativo y social de Cartagena, Bolívar y Colombia.

La resolución 001251 del 21 de enero de 2026 otorga la Acreditación en Alta Calidad al programa de Artes Plásticas, mientras que la resolución 001252 del 21 de enero de 2026 otorga la Acreditación en Alta Calidad al programa de Artes Escénicas, y están firmadas por el Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín, y el Viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.