Runde, estratega de política exterior, analiza la relación Colombia-EEUU y el futuro de Ucrania

Daniel Runde, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), abordó las negociaciones de paz en Abu Dabi y la diplomacia internacional.

07:18

Daniel Runde, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)

Daniel Runde, un destacado estratega de política exterior y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), compartió en 6AM W de Caracol Radio sus análisis sobre la compleja dinámica de las relaciones internacionales, enfocándose en la relación entre Colombia y Estados Unidos, así como en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Runde, quien trabaja en proyectos sobre el futuro económico de Ucrania, incluyendo su reconstrucción e integración con Europa, fue condecorado por el gobierno anterior del presidente Iván Duque por su contribución a las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Desde Washington, Runde abordó la reciente recomposición de la relación entre Colombia y Estados Unidos, destacando que, a pesar de “desencuentros” pasados, la relación bilateral de 200 años es “muy fuerte”.

Se refirió a la invitación del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, a pesar de estar en la lista OFAC y sin visa, como un paso hacia la calma. Runde expresó optimismo sobre el futuro de esta relación, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, aunque señaló que el presidente colombiano “no es santo de mi devoción”. Subrayó la importancia de que Estados Unidos esté al tanto de las elecciones en Colombia, ya que las acciones estadounidenses podrían impactar los resultados.

Noticia en desarrollo

