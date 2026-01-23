El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No existe impedimento para que Iván Cepeda participe en consulta del 8 de marzo: María José Pizarro

La senadora María José Pizarro aseguró que la candidatura de Iván Cepeda está “plenamente blindada” y que no existe ningún impedimento legal para que participe en la consulta del Frente Amplio programada para el próximo 8 de marzo.

Según explicó, el proceso se adelantó conforme a lo previamente definido por el Pacto Histórico y superó con éxito todos los trámites y revisiones exigidos por las autoridades electorales.

Pizarro señaló que en las últimas semanas se ha construido una “matriz de duda” alrededor de la participación de Cepeda, basada —dijo— en interpretaciones jurídicas aisladas y no en decisiones oficiales. “Nosotros insistimos en que no existe ningún tipo de impedimento. Existen documentos que radicamos oportunamente, así como pronunciamientos claros de la Registraduría”, afirmó.

La congresista explicó que el Pacto Histórico informó de manera expresa al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría sobre el sentido de la participación de Iván Cepeda en la consulta interna realizada el pasado 26 de enero, la cual —aclaró— no constituye un evento electoral formal. “Los eventos electorales, como tal, inician el 8 de marzo”, precisó.

Frente al concepto expuesto en 6AM W de Caracol Radio Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien planteó posibles reparos constitucionales, Pizarro subrayó que se trató de una opinión individual y no de una postura institucional. La dirigente recordó que la directora de la MOE, Alejandra Barrios, aclaró públicamente que dicho concepto no representa la posición oficial de la organización.

Escuche la entrevista completa a continuación:

