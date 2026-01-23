Menor de doce años murió tras resultar herido en ataque sicarial en Barranquilla

En la tarde de este jueves, un menor de doce años perdió la vida tras ser resultado herido en medio de un ataque sicarial en una tienda en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla.

Según testigos, el menor permanecía al interior de la tienda cuando hombres a bordo de una moto llegaron hasta el lugar y abrieron fuego hiriendo de gravedad al menor.

Aunque el menor fue auxiliado y llevado a un centro asistencial, los galenos de turno confirmaron su deceso horas después debido a la gravedad de las heridas.

Policía investiga el caso

Mientras tanto, la Policía Metropolitana dio a conocer que adelanta la investigación de este caso para identificar a los responsables y dar con su captura.