Fuertes lluvias generan afectaciones en las vías de Caldas

Manizales

Se reporta a esta hora afectaciones en la vía entre las veredas Campo Alegre y La Ceiba de Manzanares, donde se presentaron cerca de siete derrumbes por las lluvias. El paso está restringido, pero ya hay maquinaria del municipio en el sitio removiendo el material.

Según el gobernador, Henry Gutiérrez, no hay viviendas afectadas ni personas en riesgo. Quiero destacar el trabajo de la Alcaldía de Manzanares, que ha estado muy pendiente y al frente de la zona coordinando estas labores de limpieza. Seguimos monitoreando para recuperar la movilidad normal lo antes posible; desde Gestión del Riesgo Departamental estamos atentos a esta situación

“ Estamos haciendo todo lo posible para que en unas horas se puedan habilitar varias vías del departamento de Caldas afectadas por las intensas precipitaciones”, Hugo Moncada, gerente de Promueve Más