Las inconformidades del representante de Petro por la reelección de Vargas Lleras en la CCB

Luego de la reelección de Enrique Vargas Lleras como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, el abogado Orlando Rodríguez Guerrero, representante del Gobierno en la Junta Directiva mostró su molestia por está designación que terminó con 7 votos a favor de Vargas Lleras y 5 por su fórmula, Víctor Manuel Fonseca.

“Sin unanimidad fue elegida nueva dirección de la Junta directiva de la @camaracomerbog. 7 empresarios reeligieron a los anteriores presidente y vicepresidente de la Junta Directiva, y 1 empresarios más los 4 representantes del gobierno, o sea 5 directores, votaron por el Dr. Víctor”, dijo Rodríguez en su cuenta de X.

Y agregó, “Manuel Fonseca y por el Dr. Orlando Rodríguez. Continúa la división en esta Junta Directiva donde por razones políticas la mayoría de los empresarios desconocen al gobierno del presidente @petrogustavo y sus delegados!”.

Sumado a esto, Rodríguez aseguró que se desconoció la representación del Gobierno en la Junta.

“Por primera vez en la historia de la @camaracomerbog la junta directiva desconoce por 3 años consecutivos la representación del gobierno nacional, quien le permite subsistir al entregarle el cobro y administración del parafiscal del registro mercantil hasta en un 85% de su presupuesto, para ocupar la presidencia o vicepresidencia de dicha entidad”, aseveró Rodríguez.

Finalmente, Rodríguez aseguró que se respeto el cociente electoral en esta elección.

“El odio ha podido más que la sindéresis y la preservación de las fuentes presupuestales de la arrogancia cameral. Según versiones preliminares los empresarios privados, con menos de 1000 votos sumados todos, ocuparán esos cargos repitiendo por 3 años consecutivos la toma hostil de la dirección. La Superintendencia de Sociedades no fue capaz de garantizar ni siquiera la aplicación del cociente electoral para proveer los cargos en esa junta y en las de las filiales”, concluyó.