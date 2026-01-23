José Ángel Cruz y sus secretos detrás de estadísticas deportivas para conseguir resultados positivos

Colombia

José Ángel Cruz Morales lleva años trabajando con datos que no suelen aparecer en pantalla. Tras pasar por ESPN Data/Stats, ESPN Deportes, FOX Sports Data/Estadística y por las áreas de Datos e Investigación de El Universal, aprendió que lo más importante, rara vez, es lo más visible. Hoy, desde la analítica de iGaming y el modelado de cuotas, aplica esa misma lógica a un sector donde la información incompleta no es un error, sino parte del diseño.

¿A qué te refieres cuándo dices que el dato que no ves decide cuánto gana la casa?

“Me refiero a que el jugador suele fijarse en el resultado, en la cuota o en el posible premio, pero no en las variables que realmente determinan la rentabilidad del sistema. El dato que no ves no es el marcador ni la tirada, sino el comportamiento agregado: cuánto tiempo juegas, cómo reaccionas a una pérdida, en qué momento subes el stake o cuándo decides retirarte”, dijo José Ángel Cruz.

Asimismo, afirmó que cuando menciona que “el dato que no ves es el que decide cuánto gana la casa”, habla de métricas que no forman parte de la experiencia visible del usuario, pero que son centrales para el modelo económico del casino o la casa de apuestas.

¿Cómo influyó su paso por ESPN y FOX Sports en esta forma de analizar el juego?

“Influyó muchísimo. En ESPN Data/Stats y en FOX Sports Data trabajaba con la idea de que una estadística visible no siempre es la más relevante. Muchas veces, el dato decisivo era uno secundario, contextual o incluso invisible para la audiencia general”, contó, agregando que ese aprendizaje lo trasladó directamente al iGaming.

“Igual que en el deporte, donde una posesión mal interpretada puede engañar, en el juego online una cuota atractiva puede ocultar información clave sobre margen, riesgo y expectativa real”, afirmó.

¿Qué tipo de datos maneja la casa que el jugador no suele considerar?

“Principalmente datos de comportamiento. No hablo solo de resultados pasados, sino de patrones; frecuencia de juego, duración de sesiones, reacción emocional ante eventos adversos. Esos datos permiten anticipar decisiones futuras con bastante precisión”.

Desde la analítica, esos patrones pesan más que el evento individual. Un gol inesperado o una racha puntual no alteran el sistema; lo que importa es cómo responde el jugador a largo plazo.

¿Por qué el jugador tiende a ignorar estos datos invisibles?

“Porque no forman parte del relato. Si algo me dice mi experiencia, es que el jugador se mueve por historias: “este equipo viene bien”, “esta máquina está pagando”. En El Universal, trabajando en Datos e Investigación, aprendí que los relatos simplifican, pero también distorsionan”.

Y agregó: “En el iGaming ocurre lo mismo. El sistema es complejo, pero la experiencia se presenta como algo sencillo e intuitivo. Esa simplificación es cómoda, pero deja fuera justo la información que permitiría tomar decisiones más conscientes”.

¿El margen de la casa está relacionado con esos datos ocultos?

“Totalmente. En mis trabajos he percibido que el margen no es un número fijo que flota en el aire; se ajusta en función del mercado y del comportamiento esperado del jugador. Si sabes cómo apuesta la gente, puedes optimizar ese margen sin que resulte evidente”, dijo.

“Por eso insisto tanto en que entender el margen es entender el precio real del juego. Y ese precio se decide, en gran parte, a partir de datos que el usuario nunca ve”, concluyó.

¿La tecnología ha ampliado esa brecha de información?

Sí, y de forma exponencial. Los modelos actuales no solo calculan probabilidades, también aprenden. Utilizan métodos bayesianos y sistemas de actualización continua que refinan hipótesis con cada interacción.

Mientras el jugador aprende solo de su experiencia individual, el sistema aprende de miles o millones de jugadores. Esa diferencia de escala hace que el dato invisible sea cada vez más determinante.

¿Se puede reducir esa asimetría de información?

“Reducirla, sí; eliminarla, no. Una mayor educación estadística ayudaría mucho. Entender conceptos como valor esperado, varianza o margen cambia radicalmente la percepción del juego”, dijo.

Y agregó: “No se trata de convertir a todos en analistas, sino de asumir que detrás de una experiencia aparentemente simple hay una infraestructura de datos muy sofisticada. Ignorarla no la hace desaparecer; solo te deja en desventaja”.

Para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que apuesta sin pensar en esos datos que no ve?

Aunque afirma que “en periodismo de datos, esa pregunta es fundamental para entender cualquier fenómeno complejo”.

“En el juego online ocurre lo mismo. Mientras más consciente seas de lo que no ves, menos probable es que confundas azar con injusticia o intuición con ventaja. Y en un entorno diseñado para que mires solo la superficie, esa conciencia ya es un primer paso importante”, concluyó.