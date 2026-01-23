Gobernador del Táchira amenaza a quienes sigan celebrando captura de Maduro

En un acto público y con la presencia de un grupo de simpatizantes y miembros de su equipo de gobierno en el Estado Táchira, el gobernador de esa zona fronteriza venezolana Fredy Bernal amenazó con privar de la libertad para quienes continúen celebrando la captura de Nicolas Maduro.

El funcionario en una alocución pública dijo que a estas personas que se muestren su complacencia frente a las acciones del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela se les podría aplicar la “Ley contra el odio” y la “Ley Simón Bolívar”.

“Ante una intervención de una potencia extranjera todo aquel que emita juicios de valor contra la Republica, el presidente sus instituciones y celebre la agresión de un imperio contra la patria le aplicaremos todo el peso de la constitución” dijo el líder chavista.

Explicó en la misma, que estas leyes están contempladas para la defensa de esa nación y que por lo tanto podría aplicarse a quien las viole.

El presidente de Venezuela Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por el gobierno de los estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas.