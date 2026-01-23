Envían a prisión a hombre que habría secuestrado y abusado de una menor con discapacidad en Bogotá

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a un hombre identificado como Franklyn Ruiz, que al parecer secuestró y abusó sexualmente de una menor de 15 años con discapacidad cognitiva.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

“El material probatorio recopilado da cuenta de que el hombre habría irrumpido en el apartamento donde se encontraba la víctima rompiendo el vidrio de una ventana. Posteriormente se llevó a la menor de edad hasta su vivienda y allí la sometió a vejámenes sexuales, causándole diferentes lesiones en su cuerpo”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, Ruiz supuestamente mantuvo durante cuatro horas retenida a la víctima e incluso la amenazó con agredirla si le contaba a alguien lo que le había pasado.

“La comunidad alertó a uniformados de la Policía Nacional del hecho, quienes capturaron en flagrancia al procesado”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Ciudad Bolívar le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento agravado. Sin embargo, se declaró inocente.

Ante la gravedad de los hechos, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.