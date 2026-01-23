Avanza la construcción de los Planes de Mejoramiento Integral en 19 centros poblados

La Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Cartagena avanza en la construcción de los Planes de Mejoramiento Integral de Centros Poblados (PMI) en 19 asentamientos rurales del Distrito, tanto continentales como insulares, como parte de una estrategia orientada a cerrar brechas históricas, mejorar la calidad de vida de las comunidades y promover un desarrollo más equitativo, sostenible y participativo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el territorio continental, se incluyen los centros poblados de Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, Punta Canoa, Manzanillo del Mar, Puerto Rey, Tierra Baja, Pontezuela, Membrillal, Leticia y Recreo. Como centro poblado especial, se contempla La Boquilla; y en el territorio insular, se abarca Bocachica, Caño de Oro, Punta Arena, Tierra Bomba, Barú, Isla Grande, Santa Cruz del Islote e Isla Fuerte.

Los PMI son instrumentos de planificación que permiten orientar acciones progresivas para el mejoramiento de las condiciones de vida en los centros poblados rurales, en aspectos como infraestructura básica; servicios públicos y saneamiento básico; ordenamiento del territorio; espacio público; equipamientos comunitarios; gestión del riesgo y seguridad jurídica sobre la tierra, respetando la identidad cultural, las dinámicas sociales y la vocación productiva de cada comunidad.

“Los Planes de Mejoramiento Integral nos permiten planificar con enfoque social y participativo, reconociendo las realidades de cada centro poblado y sus particularidades en el territorio. Queremos que estas comunidades pasen de ser territorios históricamente rezagados a espacios más organizados, seguros, equitativos y con oportunidades de desarrollo para una vida más digna”, afirmó Camilo Rey Sabogal, secretario de Planeación de Cartagena.

Los PMI se estructuran a partir de cuatro dimensiones principales:

1. Servicios públicos e infraestructura básica: agua potable, saneamiento, energía, alumbrado y manejo de residuos.

2. Vías, espacio público y gestión del riesgo: accesibilidad, movilidad interna, mejoramiento de caminos y conocimiento de riesgos naturales.

3. Equipamientos sociales y comunitarios: escuelas, centros de salud, espacios deportivos y comunitarios.

4. Ordenamiento del suelo con participación ciudadana: formalización, seguridad jurídica y construcción participativa de los planes.

Cada una de las dimensiones se construye a partir del diagnóstico técnico y del diálogo directo con las comunidades.

Etapa actual y próximos pasos

Durante el 2025 la Secretaría de Planeación avanzó en la fase de diagnóstico, con la construcción de la información técnica, social, ambiental y territorial de cada centro poblado.

“Durante el primer trimestre de 2026, se adelantarán acciones orientadas a la consolidación de la información, con la ciudadanía como actor principal, mediante recorridos territoriales, visitas técnicas, talleres y espacios de participación comunitaria, con el fin de completar la fase diagnóstica, que registra un avance del 70%”, detalló Camilo Rey Sabogal.

Estos insumos permitirán contar con una línea base sólida para iniciar, posteriormente, la fase de formulación, que contempla la construcción de programas, proyectos y acciones concretas, la priorización de intervenciones según las necesidades reales de cada comunidad y la definición de estrategias para su ejecución y sostenibilidad.

Es de precisar que la posterior ejecución de los PMI corresponde a diversas dependencias del Distrito, entre ellas Corvivienda, Secretaría General, Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo de Valorización Distrital.

La formulación de los Planes de Mejoramiento Integral cuenta con soporte en la normativa nacional y local que orienta el ordenamiento del suelo rural y la atención de territorios con rezagos históricos. Entre estas se destacan la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, que establecen la planificación del suelo rural en el marco de los POT; el Decreto 1232 de 2020, que define el mejoramiento integral como herramienta para la intervención progresiva de asentamientos; y la Ley 70 de 1993, fundamental para garantizar la participación y los derechos colectivos en centros poblados con comunidades afrodescendientes.

Además, la formulación de los Planes de Mejoramiento Integral responde a los programas de Instrumentos de Planificación Territorial, Restauración Integral de la Ciénaga de la Virgen y Gestión del Territorio Marino–Costero de la línea estratégica Ciudad Conectada y Sostenible del Plan de Desarrollo 2024–2027.

Y se integran al Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena, actualmente en formulación, aportando a la construcción de un modelo de ciudad que reconoce la diversidad del territorio, fortalece la conectividad urbano-rural y promueve una Cartagena más equitativa, verde y con mejor calidad de vida.