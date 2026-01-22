Zelenski dijo haber finalizado el acuerdo de garantías de seguridad con EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves 22 de enero, que su equipo negociador ha finalizado con Washington un acuerdo por el que EE.UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.

“Hemos finalizado el documento; el documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EE. UU.”, dijo Zelenski en declaraciones a los medios tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Según explicó Zelenski en intervenciones públicas anteriores, EE.UU. va a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares al Artículo 5 del Tratado de la OTAN -por el que todos los Estados miembros se comprometen a acudir en ayuda de cualquiera de ellos si es atacado- a través de un documento que será vinculante tras pasar por el Congreso.

El presidente ucraniano agregó que las negociaciones para el acuerdo sobre la reconstrucción de Ucrania -por el que EE. UU. y los socios europeos de Kiev planean movilizar 800.000 millones de dólares para la recuperación económica del país tras la guerra- también está en su fase final.

Zelenski afirmó además que el único punto de discordia para poner fin a la guerra es el reparto de la región ucraniana de Donetsk, controlada en casi un 80 % por Rusia. Moscú exige la retirada ucraniana de la parte de la región que aún está en poder de Kiev para poner fin al conflicto, algo que Ucrania ha rechazado hasta ahora.