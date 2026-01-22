Wingo conectará a Cartagena con Bucaramanga sin escalas

Wingo anunció la apertura de la nueva ruta Bucaramanga–Cartagena, que iniciará operación el 20 de marzo con 3 frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo), en horario nocturno. Con esta conexión sin escalas, la aerolínea amplía las alternativas de viaje entre dos destinos con alta dinámica turística y empresarial, impulsando también visitas familiares y escapadas.

Desde el centro de Bucaramanga, el CEO de Wingo, Eduardo Lombana, destacó: “Hoy damos un paso muy importante para la conectividad de las regiones en Colombia, facilitando el turismo y los viajes de negocio, haciendo que moverse por el país y hacia el Caribe sea más simple y accesible”.

Con esta nueva ruta directa, ya son cinco destinos los que Wingo conecta desde Cartagena: Bogotá, Medellín, San Andrés, Panamá y desde marzo Bucaramanga.

“Damos la bienvenida a esta nueva ruta de la aerolínea Wingo que permitirá conectar sin escalas dos de las principales ciudades de Colombia, impulsando no solo el turismo entre las capitales de Santander y Bolívar, sino la generación de oportunidades económicas entre ambos departamentos” anota Christian Carrazana, gerente del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

De acuerdo con datos del aeropuerto, las rutas que opera la aerolínea Wingo desde la terminal cartagenera tuvieron un crecimiento combinado de 6% en su operación en el último mes.

Lo anterior se suma a la tendencia con la que cerró el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena en 2025, en el que registró un récord de más de 7.7 millones de pasajeros movilizados.

Operación y tarifas

La ruta Bucaramanga–Cartagena iniciará operación el 20 de marzo, con 3 frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo), en horario nocturno. Los tiquetes están disponibles desde $119.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.