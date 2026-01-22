Economía

Trabajadores podrán denunciar incumplimientos laborales con nuevo código QR

El condigo QR habilitado por el Ministerio de Trabajo permite a trabajadores reportar irregularidades laborales de forma confidencial y activar procesos de inspección y seguimiento.

Vacantes de MinTrabajo

Alisson Torres Herrera

Según explicó el Gobierno, el mecanismo busca facilitar el acceso a la denuncia, proteger la identidad del denunciante y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, respetando el debido proceso. A través del formulario digital, los ciudadanos pueden además hacer seguimiento al estado de su caso.

La herramienta no solo está dirigida a situaciones relacionadas con el no pago del salario mínimo, sino también a irregularidades laborales, como la falta de incrementos legales, represalias contra trabajadores o incumplimientos contractuales.

Desde el Ministerio señalaron que el código QR hace parte de las estrategias para reforzar la supervisión laboral, especialmente en sectores con mayores niveles de informalidad, y para garantizar que las normas salariales vigentes se cumplan en todo el territorio nacional.

El formulario ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales y redes sociales del Ministerio del Trabajo, y las denuncias recibidas serán evaluadas por las autoridades competentes dentro de los procedimientos establecidos por la ley.

